Pierdere importanta pentru CSA Steaua * A anuntat in direct ca se retrage: "Nu-mi revin, n-o sa pot sa mai ajut. Asta e viata"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 16 martie 2024, 14:30 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 15:14Brazilianul Wallace Da Silva a vorbit despre problemele de sanatate si a anuntat ce are de gand la vara. Fundasul de 34 de ani a comentat si sezonul dezamagitor al Stelei.CSA Steaua primeste lovitura dupa lovitura. Dupa ce a ratat play-off-ul, il pierde definitiv si pe fundasul Wallace Da Silva. Din martie 2020 in lotul bucurestenilor, brazilianului in varsta de 34 de ani ii ... citește toată știrea