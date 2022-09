Pierdere importanta pentru nationala U21, Radoi tremura si el! Jovan Markovic s-a "rupt" in amicalul Romaniei U21 cu Spania U21

Articol de GSP - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 18:43 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 19:20Jovan Markovic, atacantul Romaniei U21 si al Universitatii Craiova, s-a accidentat in amicalul pe care "tricolorii" mici il disputa impotriva reprezentativei similare a Spaniei. Ibericii au intrat in avantaj la pauza, scor 2-0.Aflat intr-un moment bun la Craiova, unde isi gasise locul de titular in formatia juvetilor, Jovan Markovic a inceput amicalul cu Spania in formula de start ... citeste toata stirea