Pierdere importanta pentru Rapid! * Fotbalistul care nu va juca cu FCSB

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 00:14 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 00:17Jakub Hromada (28 de ani), mijlocasul de la Rapid, a vazut cartonasul rosu in victoria cu Farul, scor 5-0, din runda 13 din Superliga, si nu va juca in meciul cu FCSB, care este programat duminica, 27 octombrie, de la 21:00.Dupa victoria cu Farul, prima acasa in acest sezon, pe Rapid o asteapta meciul cu FCSB, unde organizatorii se asteapta ca Arena Nationala sa fie plina. Acolo, ... citește toată știrea