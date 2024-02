Pierdere mare pentru un club de traditie din Romania * Sponsorul principal isi anunta retragerea: "Ati supravietuit datorita mie!"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 13:07 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 14:08FC Arges isi pierde sponsorul principal. Omul de afaceri Viorel Tudose a anuntat ca-si va retrage sprijinul financiar.Sezonul in care ar trebui sa se bata pentru revenirea in Superliga, dupa retrogradarea de vara trecuta, decurge dezolant pentru FC Arges. Din toate punctele de vedere.GSP LIVERaul Rusescu, noul expert GSP Live, a povestit in premiera: "A fost cea mai ... citește toată știrea