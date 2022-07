Pigliacelli pleaca de la Craiova, dar asteapta convocarea in nationala Romaniei: "Daca voi fi vreodata chemat, cu siguranta voi raspunde"

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 iulie 2022, 10:55 / Actualizat duminica, 17 iulie 2022 13:19Mirko Pigliacelli (29 de ani) a plecat de la CSU Craiova in Serie B, la Palermo, dar portarul italian vrea sa-si ia cetatenia romana si sa fie chemat de Edi Iordanescu la nationala.Pigliacelli a jucat vineri ultimul meci in tricoul oltenilor in remiza de acasa cu Sepsi, scor 2-2. Portarul italian a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Laszlo Balint, intervenind decisiv la mai multe ... citeste toata stirea