Pintilii, dezvaluire uluitoare! Ce job ar fi avut daca n-ar fi reusit in fotbal: "In Anglia"

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 13:32 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 13:51Mihai Pintilii (39 de ani), antrenorul secund de la FCSB, a oferit un interviu in care a facut cateva dezvaluiri de impact. Acesta a precizat ce ar fi facut daca n-ar fi reusit in fotbal.Mai in gluma mai in serios, antrenorul secund de la FCSB a precizat ca ar fi facut Uber (n.r. - serviciu de taxi) in Anglia. In cadrul aceluiasi interviu, Pintilii a oferit cateva detalii despre ... citește toată știrea