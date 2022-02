Pintilii ii pune in garda pe jucatorii lui FCSB inainte de partida cu Clinceni si il lauda pe Octavian Popescu: "E totul natural la el, s-a nascut talent"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2022, 18:05 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 19:03Mihai Pintilii (37 de ani), delegatul celor de la FCSB, s-a prezentat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Academica Clinceni. "Principalul" Toni Petrea se afla in izolare, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19.Academica Clinceni - FCSB se joaca miercuri, 9 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport +. ... citeste toata stirea