Piturca anunta prabusirea FCSB-ului: "E o situatie penibila!"

Articol de GSP - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 12:15 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 13:14Victor Piturca, 66 de ani, nu crede in strategia FCSB, echipa fara un antrenor principal cu puteri depline. In acte, A1 figureaza Leo Strizu, antrenamentele le conduce insa delegatul fara nicio licenta Mihai Pintilii, iar cele mai importante decizii sunt luate de patronul Gigi Becali.Desi FCSB a ajuns la 5 victorii consecutive in Superliga, fostul selectioner nu crede in continuitatea ... citeste toata stirea