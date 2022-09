Piturca e categoric: "Pentru FCSB va fi greu sa ajunga in play-off"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 28 septembrie 2022, 09:52 / Actualizat miercuri, 28 septembrie 2022 10:17Victor Piturca (66 de ani), fostul selectioner al Romaniei, considera ca FCSB nu va prinde play-off-ul in SuperLiga in acest sezon.Vicecampioana este pe locul 14, cu 8 puncte in 9 meciuri jucate. Echipa lui Nicolae Dica este la 9 puncte in spatele Petrolului, echipa de pe locul 6. "Lupii Galbeni" au insa si doua meciuri in plus.FCSBOctavian Popescu este gata sa redevina starul lui ... citeste toata stirea