Plangere la politie pentru nepotul lui Gigi Becali, dupa scandalul de la FCSB - CSU Craiova * Toate reactiile: "Mi-e rusine"

Articol de GSP - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 19:59 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 20:04Barbatul agresat in tribune de Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, la partida FCSB - CSU Craiova 0-2 a depus plangere la politie.CONTEXT: La finalul meciului FCSB - CSU Craiova 0-2, in zona tribunei oficiale a existat un conflict violent in care a fost implicat si Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali. Lucian Becali impreuna cu alti prieteni de-ai lui ar fi aruncat cu sticle in iubita unui ... citeste toata stirea