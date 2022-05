Planul lui Hagi pentru a transforma Farul intr-o forta: "Pachete de 10% pentru 10 actionari sau fond de investitii"

Articol de GSP - Publicat marti, 24 mai 2022, 18:44 / Actualizat marti, 24 mai 2022 19:18Ciprian Marica, actionar minoritar la Farul Constanta, explica noul plan de business pe care Gica Hagi si-ar dori sa-l puna in aplicare la Farul. Dupa titlul de acum cinci ani, "Regele" planuieste sa lupte din nou pentru suprematie in Liga 1, iar in acest sens asteapta suportul mai multor investitori.Marica, asociatul tehnicianului de la Farul, dezvaluie ca Hagi, in prezent actionar majoritar, ar ... citeste toata stirea