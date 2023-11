De mai bine de 15 ani, la Brasov se tot vorbeste de construirea unui stadion la standarde UEFA. Subiectul revine mereu in actualitate in preajma alegerilor, iar acum se vorbeste de reconstruirea stadionului Tineretului, arena aflata in proprietatea primariei Brasov.Conform primarului Allen Coliban, costurile refacerii din temelii a legendarului stadion brasovean ar fi de 30 de milioane de euro, iar capacitatea totala ar fi de aproape 10.000 de locuri. Cel mai probabil, banii vor veni din ... citeste toata stirea