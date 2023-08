Play-off-ul Cupei Romaniei, editia 2023-2024, debuteaza astazi, 29 august 2023, cu cinci meciuri din totalul de 16. Acestea vor avea loc intr-o singura mansa, eliminatorie.Patru dintre ele au loc de la ora 17:30, cu doua echipe din prima liga, trei din Liga 2 si trei din Liga 3 in componenta, iar de la ora 19:00 se joaca partida Metaloglobus - Dinamo.In Play-off participa in total opt echipe din Liga 3, 16 din Liga 2 si opt din SuperLiga. Reamintim, in urma tragerii la sorti pentru stabilirea ... citeste toata stirea