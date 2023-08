In a doua zi cu meciuri programate in Play-off-ul Cupei Romaniei, editia 2023-2024, au loc sapte partide din totalul de 16. Acestea se disputa intr-o singura mansa, eliminatorie.Se va juca la Oradea, Mioveni, Pecica, Turnu Magurele, Dej, Ianca si Hunedoara, iar echipele care intra astazi in meciurile pentru calificarea in faza grupelor sunt din SuperLiga (una), Liga 2 (noua) si Liga 3 (patru).Nicio surpriza in prima zi cu meciuri din Play-off-ul Cupei RomanieiIn prima zi cu meciuri din ... citeste toata stirea