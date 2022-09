Play-off Cupa Romaniei | Primele doua jocuri ale zilei incep de la ora 16:00, la Suceava si Petrosani. Cele cinci echipe calificate pana acum in faza grupelor

A doua zi in care se joaca in Play-off-ul Cupei Romanie, editia 2022-2023, sunt programate sapte meciuri in patru intervale diferite de timp. Primele doua jocuri au loc de la ora 16:00, la Suceava si Petrosani, de la ora 16:30 incep meciurile de la Resita, Ocna Mures si Bistrita, de la ora 18:45 se joaca la Medias, iar ziua se incheie cu partida stabilita sa inceapa de la ora 21:30.Ieri, marti, s-au disputat primele cinci jocuri, iar echipele calificate mai departe, in faza grupelor, sunt CSC ... citeste toata stirea