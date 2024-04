Play-out Liga 2, etapa 3 | La finalul celor sase meciuri care incep la ora 11:00 am putea cunoaste si ultimele doua retrogradate din acest sezon

Etapa a 3-a din cele sapte ale play-out-ului Ligii 2, editia 2023-2024, are programate toate meciurile sambata, 13 aprilie 2024, de la ora 11:00.In Grupa A se joaca la Dej, Resita si Turnu Magurele, iar Ceahlaul sta, in timp ce in Grupa B se joaca la Bucuresti, Targu Jiu si Chiajna, iar CS Tunari sta.Ceahlaul, Metaloglobus, Steaua, Chindia si Concordia si-au asigurat matematic mentinerea in Liga 2Inainte de debutul etapei a 3-a din play-out, in Grupa A Ceahlaul si Metaloglobus au asigurata ... citește toată știrea