Play-out Liga 2, etapa 4 | Toate meciurile incep la ora 11:00. Astazi putem afla ultimele doua retrogradate

Etapa a 4-a din cele sapte ale play-out-ului Ligii 2, editia 2023-2024, are programate cele sase meciuri ale sale pentru astazi, sambata, 20 aprilie 2024, de la ora 11:00.In Grupa A se joaca la Piatra Neamt, Mioveni si Clinceni, cu CFC Arges, respectiv Metaloglobus gazde, iar CSC Dumbravita sta, in timp ce in Grupa B se joaca la Targoviste, Buftea, cu CS Tunari gazda, Slatina, iar Progresul Spartac va sta.Ceahlaul, Metaloglobus, Steaua, Chindia si Concordia si-au asigurat matematic mentinerea ... citește toată știrea