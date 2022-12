Pleaca din echipa lui Rafael Nadal dupa 18 ani: "Ii sunt foarte recunoscator pentru toti acesti ani de munca si prietenie"

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 decembrie 2022, 08:45 / Actualizat sambata, 17 decembrie 2022 09:39Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a anuntat ca unul dintre antrenorii sai, Francisco Roig, va incepe o noua colaborare, urmand ca acesta sa paraseasca definitiv echipa ibericului, in care intrase in 2005.In varsta de 54 de ani, fost numar 60 in clasamentul ATP, Francisco Roig i-a fost alaturi lui Nadal la toate cele 22 de turnee de Grand Slam cucerite de iberic de-a lungul carierei. ... citeste toata stirea