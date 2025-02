Plecare de ultima ora de la CFR Cluj: "Iti dorim mult succes!"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 17 februarie 2025, 20:41 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 22:53Cei de la CFR Cluj au anuntat despartirea de fundasul central Anton Kresic (29 de ani). Acesta a fost imprumutat in Croatia, tara sa natala.Anton Kresic intrase in dizgratiile lui Dan Petrescu, care l-a folosit pe croat in doar 3 meciuri de campionat in acest sezon. Fundasul central a fost cedat sub forma de imprumut la HNK Gorica, echipa aflata pe locul 9 in prima liga din ... citește toată știrea