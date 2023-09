Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 22:01 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 22:13CFR Cluj a anuntat in aceasta seara ca s-a despartit de fundasul central Bogdan Esiru (29 de ani). Acesta a semnat in Polonia, cu Warta Poznan.Venit in ianuarie la CFR Cluj, de la Jagiellonia, Bogdan Esiru se intoarce in Polonia, dupa doar 10 meciuri jucate in tricoul aradenilor.TRANSFERJurnalistii de la ziarul de casa al Barcelonei, socati de un transfer din Romania: ... citeste toata stirea