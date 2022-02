Plecare importanta de la Rapid * Giulestenii pot pierde unul dintre cei mai buni jucatori: "O sa vina o oferta zilele urmatoare"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 09:17 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 09:32Alexandru Albu (28 de ani) poate pleca de la Rapid in aceasta iarna, mijlocasul fiind dorit in zona Golfului.Transferat definitiv de giulesteni la inceputul lui ianuarie de la Concordia Chiajna, Albu poate fi protagonistul unui transfer important in strainatate, informatia fiind dezvaluita de impresarul sau, Bogdan Apostu.RAPIDMihai Iosif e ca si demis de la Rapid! Cine e principalul ... citeste toata stirea