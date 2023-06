Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 10:36 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 11:17Carlo Casap (24 de ani), mijlocas central, a facut un anunt surprinzator: s-a despartit de Farul Constanta. Este al patrulea jucator care o paraseste pe campioana Romaniei in aceasta vara.Casap, jucator crescut in Academie "Gheorghe Hagi", a castigat doua titluri in Liga 1 cu echipa constanteana, pe cel din 2017, cand clubul se numea Viitorul, si pe cel din 2023.Casap a bifat 28 de ... citeste toata stirea