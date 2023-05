In plina lupta pentru ocuparea unui loc de baraj in SuperLiga Romaniei, Gloria Buzau nu a mai asteptat finalul de play-off si a reziliat contractul cu Valentin Munteanu (33 de ani).Fotbalistul ofensiv, nascut la Galati, a prins 16 meciuri in acest sezon de Liga 2, dar a reusit sa marcheze un singur gol, in campionatul regular, in etapa a 13-a, cu Viitorul Pandurii, scor 3-1.Gloria Buzau a renuntat la Valentin Munteanu. Contractul a fost reziliatA adunat patru meciuri in play-off, iar ultima ... citeste toata stirea