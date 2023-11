CSC Dumbravita s-a remarcat cu o faza de neinteles in meciul pe care l-a pierdut la scorul de 3-0 la Slatina, in etapa a 13-a a Ligii 2. Cand era condusa cu 1-0 si, teoretic, putea sa spere sa mai obtina ceva din meci, formatia banateana a facut un cadou nesperat elevilor lui Daniel Oprescu, dupa ce portarul Paul Toroc a faultat, efectiv, fara niciun sens un jucator in careu.Meci extrem de slab la Slatina, penalty stupid facut de portarul DumbraviteiLa acest meci, CSC Dumbravita nu l-a avut ... citeste toata stirea