Poli Iasi a ajuns in cantonamentul din Antalya, dupa ce a fost blocata in Istanbul. Echipa a perfectat si un amical cu Dinamo Kiev

UPDATE/ Poli Iasi a ajuns, in sfarsit, in Antalya.Dupa 30 de ore de la plecarea din Iasi, delegatia Politehnicii Iasi a ajuns in Antalya. Blocati pe aeroportul din Istanbul, luni seara, din cauza viscolului, iesenii au decolat in cele din urma in cursul diminetii de marti si au aterizat in Antalya la ora 12:34 a Romaniei, 13:34 in Turcia.De la aeroport, Poli a plecat cu autocarul spre Belek, locul unde va avea cartierul general pana pe 16 februarie, la resortul IC Santai.Plecati luni ... citeste toata stirea