Articol de Vlad Rosu - Publicat vineri, 25 august 2023, 13:16 / Actualizat vineri, 25 august 2023 13:31Poli Iasi a anuntat, oficial, astazi, despartirea de mijlocasul stanga Catalin Hlistei (29 de ani).Dupa aproape un an petrecut in Copou, Catalin Hlistei pleaca de la Poli Iasi. Anuntul a fost facut de clubul moldovean in aceasta dupa-amiaza.CSA STEAUADiscurs inflacarat in direct: "CSA Steaua n-are de ce sa existe! E ceva ilogic" + ipoteza-soc despre "militari": "Am auzit o ... citeste toata stirea