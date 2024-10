Poli Iasi a castigat amicalul contra vicecampioanei din Moldova

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 12 octombrie 2024, 14:47 / Actualizat sambata, 12 octombrie 2024 15:37Poli Iasi a disputat azi un meci amical contra echipei Sheriff Tiraspol, vicecampioana din Moldova, scor 1-0.Poli Iasi a anuntat in urma cu cateva zile ca va disputa doua meciuri amicale in Moldova in timpul pauzei competitionale. Primul a fost azi cu Sheriff Tiraspol, iar urmatorul va fi in aceeasi zi contra celor de la Petrocub Hincesti.RAPIDAsa ceva?! Cat s-a terminat ... citește toată știrea