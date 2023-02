Poli Iasi a pierdut amicalul de lux cu Dinamo Kiev. Moldovenii au ratat cateva mari ocazii, intre care si o bara, dar puteau primi si mai multe goluri

Politehnica Iasi a disputat, duminica dimineata, al treilea meci amical in cantonamentul din Antalya, in compania formatiei ucrainene Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu.Trupa moldoveana a cedat cu scorul de 0-2 (0-1) in cel mai tare amical disputat in ultimii ani, dar nu au evoluat deloc rau, avand cateva mari ocazii, intre care si o bara.Saptamana trecuta, in data de 3 februarie, cu Dinamo Kiev a jucat si Unirea Dej, alta echipa din Liga 2, iar ucrainenii s-au impus atunci cu 5-1. ... citeste toata stirea