Poli Iasi a semnat cu un mijlocas olandez venit de la Den Bosch. Nicandro Breeveld l-a recomandat clubului din Copou

Politehnica Iasi a inceput saptamana cu o achizitie importanta pentru acest nivel fotbalistic, a zecea din aceasta vara. Oficialii din Copou au anuntat aducerea mijlocasului olandez Torino Hunte, in varsta de 31 de ani, fotbalist care a evoluat in sezonul trecut in liga a doua din tara sa, la formatia Den Bosch (locul 11 din 20).Torino Hunte a semnat cu Poli IasiNascut in data de 14 decembrie 1990, Torino Marciano Silvano Hunte, pe numele sau intreg, este mijlocas lateral ofensiv si a semnat ... citeste toata stirea