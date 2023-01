Poli Iasi a trecut Prutul! Echipa lui Leo Grozavu va juca doua meciuri amicale la Chisinau si a facut deplasarea cu 25 de jucatori

Politehnica Iasi va incheia cea de-a treia saptamana de pregatire din acest an cu doua meciuri amicale, ambele programate in Republica Moldova.Echipa din Copou va juca vineri, 27 ianuarie, cu FC Zaria Balti, iar sambata iesenii se vor confrunta cu Zimbru Chisinau.Doua amicale la baza clubului Zimbru Chisinau pentru Poli IasiDupa un antrenament efectuat in Copou, iesenii au plecat astazi la pranz, 26 ianuarie, spre Chisinau, acolo unde vor disputa doua partide de verificare, ambele pe terenul ... citeste toata stirea