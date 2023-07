Articol de Ovidiu Minea - Publicat duminica, 18 iunie 2023, 09:50 / Actualizat duminica, 18 iunie 2023 10:24Politehnica Iasi va incepe luni, 19 iunie, primul cantonament al verii, care se va desfasura in Romania. Stagiul de pregatire centralizata principal al verii va avea loc in perioada 26 iunie - 7 iulie, in Bulgaria.Antrenorul Leo Grozavu a anuntat lista celor 25 de jucatori care vor merge la Brasov. Acestia sunt:portari: Risto Jankov, Ianos Brinza, Ionut Ailenei fundasi: Madalin ... citeste toata stirea