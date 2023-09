Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 15:17 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 17:20Florian Loshaj, Ermal Krasniqi si Albion Rrahmani au avut sau au tangente cu fotbalul romanesc, vor fi printre principalele pericole marti seara, in meciul cu tricolorii, pe Arena Nationala.Marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala (in direct la Antena 1), Romania are un duel tare cu Kosovo. La Pristina a fost 0-0, insa Kosovo vine sa forteze victoria la Bucuresti. Nu ... citeste toata stirea