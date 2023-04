Poli Iasi a avut o prestatie solida cu Dinamo si a reusit sa se impuna, in ultimul meci din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 2, scor 3-1. Au fost condusi moldovenii dupa 35-40 de minute nu prea bune, dar au egalat pana la pauza, iar reusitele care au adus cele trei puncte au picat in partea secunda.Poli Iasi a castigat cu Dinamo, dupa ce a fost condusaDinamo a inceput mai bine meciul de pe "Arcul de Triumf" si a reusit sa deschida scorul in minutul 22, dupa o cursa si o finalizare foarte ... citeste toata stirea