Poli Iasi si-a trimis o parte dintre jucatori in vacanta, ceilalti vor continua antrenamentele. Fotbalistii de care clubul s-ar putea desparti

Dupa o zi libera primita dupa meciul cu Unirea Constanta, disputat sambata si castigat cu 2-1 la Clinceni, fotbalistii Politehnicii Iasi au revenit, luni, in Copou, intr-o atmosfera apasatoare.Vestea cumplita a mortii sotiei presedintelui Cornel Sfaiter i-a afectat pe toti cei din jurul echipei si in special pe antrenorul Leo Grozavu, un foarte bun prieten al familiei conducatorului din Copou.Din acest motiv, banchetul de final de an s-a transformat intr-o intalnire la un pranz in care au