Poli Timisoara a plecat in cantonament in Slovenia. Numarul plecarilor a ajuns impresionat, iar Bogdan Andone si-a adus fiul la echipa

Poli Timisoara a plecat in aceasta dimineata, joi, 7 iulie, spre locatia de cantonament din Slovenia, la Slovenj Gradec. Criteriile de alcatuire a lotului sunt tot mai discutabile, in conditiile in care fata de sezonul trecut s-a renuntat la 15 jucatori.Antrenorul Bogdan Andone si-a adus baiatul la echipa, si, astfel, s-a ajuns la trei achizitii de la echipa de Liga 3 CS Tunari. De asemenea, Daniel Benzar a semnat din nou cu banatenii, dupa vacanta lunga avuta in SUA, dupa ce fugea de la club ... citeste toata stirea