Poli Timisoara si Unirea Constanta iau locul echipelor Academica Clinceni si Gaz Metan Medias in noul sezon de Liga 2. FRF a anuntat cluburile cu certificare pentru editia 2022-2023 a esalonului secund, cu exceptia promovatelor din Liga 3

Federatia Romana de Fotbal a informat, in sfarsit, luni, 27 iunie 2022, rezultatul procesului de certificare a cluburilor cu drept de participare in noul sezon de Liga 2, editia 2022-2023.Exceptand nou-promovatele din Liga 3, care au inceput mai tarziu procesul de obtinere a "Certificatul pentru participarea in Liga 2", dintre cele care au evoluat in esalonul secund in sezonul recent incheiat au indeplinit conditiile minime de participare si in noul sezon 14 echipe, trei dintre ele chiar ... citeste toata stirea