Portarul lui Dinamo a spus ce alta echipa din Superliga sustinea cand era mic

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 11 februarie 2025, 17:23 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 17:54Alexandru Rosca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a declarat ca a fost fanul celor de la UTA in copilarie, el crescand la echipa din Arad.Rosca e marea revelatie a sezonului la Dinamo. Rosca a venit in vara in "haita" de la Selimbar, pentru a fi rezerva lui Golubovic. Adnan s-a accidentat insa intr-un meci cu CFR Cluj, iar Alexa a intrat la pauza in locul lui.De atunci nu a mai ... citește toată știrea