Articol de Viorel Tudorache, Remus Dinu - Publicat vineri, 01 decembrie 2023, 18:20 / Actualizat vineri, 01 decembrie 2023 19:15Dinamo si-a gasit, in sfarsit, antrenor. Nu dintre numele intens vehiculate in ultimele zile, ci pe filiera croata. "Cainii" s-au inteles cu Zeljko Kopic, 46 de ani, omul desemnat de conducere sa salveze clubul de la o noua retrogradare.Liber de contract de un an, Kopic nu are realizari semnificative in CV, fiind ales, cel mai probabil, datorita profilului de ... citeste toata stirea