Portretul lui Rafael Nadal, intr-un text senzational in El Pais: "Pentru Federer, sculptat de zei, fracul a venit ca un standard. Rafa, un muritor, si l-a confectionat singur"

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 09:00 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 09:35Rafael Nadal (38 de ani) si-a anuntat retragerea din tenis, urmand sa dispute ultimele partide in turneul final al Cupei Davis, in noiembrie, la Malaga. Cotidianul spaniol El Pais a publicat un portret amplu al celui care a castigat 22 de titluri de Grand Slam in cariera, evidentiindu-i toate laturile: sportiva, umana, sociala.Unul dintre cei mai mari jucatori din toate timpurile, ... citește toată știrea