Porumboiu a analizat penalty-ul primit de Romania si s-a pronuntat: "Nu sunt dubii"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 27 iunie 2024, 14:55 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 15:28Adrian Porumboiu (73 de ani), fostul arbitru international, spune ca penalty-ul primit de Romania cu Slovacia, scor 1-1, a fost corect acordat.In minutul 36 al meciului de la Frankfurt, Ianis Hagi a cazut in care dupa un duel cu un adversar. Au fost doua contacte la nivelul picioarelor, primul in afara careului, al doilea in interior. Arbitrul Daniel Siebert a acordat initial lovitura libera, ... citește toată știrea