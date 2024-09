Poveste geniala cu Ciprian Tatarusanu si Florin Gardos: "Am avut impresia ca ma priveste ciudat! Am aflat de ce"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 13 septembrie 2024 22:52 / Actualizat sambata, 14 septembrie 2024 00:06Florin Gardos (35 de ani) a povestit cum l-a cunoscut pe Ciprian Tatarusanu (38 de ani), fostul portar al echipei nationale care si-a anuntat retragerea din fotbalul profesionist miercuri.Gardos a ajuns la FCSB in 2010 de la Concordia Chiajna in schimbul sumei de 150.000 de euro. Tatarusanu se afla deja de un an alaturi de ros-albastri, dupa ce Gigi Becali a platit 1,5 ... citește toată știrea