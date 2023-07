Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 27 iulie 2023, 11:22 / Actualizat joi, 27 iulie 2023 12:42Catalin Preda (31 de ani) a cucerit medalia de argint la sarituri de la mare inaltime, in cadrul Campionatului Mondial de Natatie de la Fukuoka. El a fost depasit de un alt roman, Constantin Popovici.Reporterul Roxana Fleseru si fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, si transmit toate informatiile care conteaza de la Campionatele MondialeCatalin Preda are o poveste interesanta. ... citeste toata stirea