Povestea lui Robert Badescu, pustiul cu debut de vis la Rapid * Sportul care l-a propulsat in fotbal si gestul capitanului pentru el

Articol de George Nistor - Publicat joi, 29 februarie 2024, 16:50 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 16:50Robert Badescu (18 ani) a debutat cu gol la Rapid in partida cu UTA Arad, scor final 4-1. Inlocuitorul lui Andrei Borza a avut o prestatie foarte buna si a retrezit speranta de titlu intr-un meci ce se anunta dificil de gestionat ca urmare a ultimelor evenimente.Pustiul care a impresionat in Giulesti are o poveste interesanta atat in ceea ce priveste parcursul sau de pana acum, cat si ... citește toată știrea