Premiera dupa 13 ani? Cum arata clasamentul in Liga 1 ultima oara cand Dinamo a iernat ca lider

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 21 decembrie 2024, 13:29 / Actualizat sambata, 21 decembrie 2024 13:30Derby-ul Dinamo - Rapid ii poate pune pe "caini" intr-o postura in care nu au mai fost de 13 ani. Daca se impune, echipa lui Zeljko Kopic termina anul pe locul 1. Ceea ce nu s-a mai intamplat din 2011.Dinamo - Rapid se joaca duminica, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport si DigiSportSituatia la Dinamo s-a schimbat complet in ... citește toată știrea