Premii diferite la sarituri cu schiurile: bani pentru barbati, sampon si prosoape pentru femei

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 03 ianuarie 2025, 22:01 / Actualizat vineri, 03 ianuarie 2025 22:05Selina Freitag (23 de ani), dubla campioana mondiala pe echipe, a dezvaluit ce premii s-au acordat la Garmisch-Partenkirchen in Circuitul "Doua Nopti" in comparatie cu Turneul celor 4 Trambuline: sampon, gel de dus si patru prosoape pentru femei fata de 3.000 de euro la masculin.Diferenta recompenselor pecuniare in sportul actual, in ciuda progresului din ultima vreme, ramane ... citește toată știrea