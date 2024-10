Preparatorul fizic care i-a "terminat" echipa lui Mititelu, conform spuselor patronului FCU Craiova, a semnat cu alt club din Liga 2, condus de cel care i-a sarit in aparare!

Dupa noua etape in care, pe langa partea tehnico-tactica, s-a ocupat si de pregatirea fizica a echipei alaturi de "secundul" Valentin Avadanei, antrenorul italian Marco Veronese are in staff, incepand de luni, 14 octombrie 2024, un nou colaborator.Vlad Esaran (34 de ani) a fost numit preparator fizic la ACSM Ceahlaul Piatra Neamt, functie ocupata ultima data de Ferenc Bajko, cel care a lucrat alaturi de Cristian Pustai in partea a doua a sezonului trecut de Liga 2.Esaran a semnat cu clubul ... citește toată știrea