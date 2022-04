Prepelita explica de ce a facut 5 schimbari in acelasi timp: "Jucatori total depasiti. Meciurile astea imi arata limitele lor"

Articol de GSP - Publicat luni, 25 aprilie 2022, 20:25 / Actualizat luni, 25 aprilie 2022 20:45Andrei Prepelita (36 de ani), antrenorul de la FC Arges, a analizat infrangerea cu Universitatea Craiova, 0-4, si parcursul echipei sale din play-off.Cu o singura victorie in play-off, 1-0 cu FC Voluntari, in rest infrangeri pe linie, Andrei Prepelita pune sub semnul intrebarii calitatea jucatorilor. Prepelita se declara contrariat de greselile comise de jucatorii sai, despre care spune ca in ... citeste toata stirea