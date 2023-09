Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 03 septembrie 2023, 12:42 / Actualizat duminica, 03 septembrie 2023 13:10Siyabonga Ngezana (26 de ani), stoperul de la FCSB, a debutat ca titular in meciul cu Universitatea Craiova, scor 3-0, iar presa din Africa de Sud i-a analizat prestatia.Sud-africanii au asteptat mult pana sa-l vada pe Ngezana in actiune. Jucatorul extrem de iubit in tara natala a debutat la FCSB cu UTA, scor 1-2, cand a intrat pe final in locul lui Chiriches, care s-a ... citeste toata stirea