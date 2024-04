Presa din Ucraina, nemiloasa dupa ce Romania a revenit de la 0-2: "Un fiasco!" * Ce spus Elina Svitolina dupa infrangere

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 09:30 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 09:54Presa din Ucraina a analizat infrangerea din Billie Jean King Cup contra Romaniei, de la 0-2 dupa prima zi. Iar Elina Svitolina (29 de ani, 18 WTA) a incercat sa gaseasca explicatii pentru infrangere.Turneul final are loc in Sevilla, intre 12 si 17 noiembrie. Participa 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe. Castigatoarele grupelor merg in semifinale. Sunt calificate: ... citește toată știrea