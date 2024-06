Presedinte din Liga 3 fotografiat intr-o casa de pariuri! Un fotbalist suspendat de FRF din acelasi motiv ne-a trimis pozele si face acuzatii grave: "I-au cazut biletele din buzunar in vestiar. A pariat pe propria echipa" | EXCLUSIV

"Cazul Sporting Rosiori" revine in actualitate! Dupa ce in urma cu aproape un an Liga2.roscria despre situatia echipei din Liga 3, in care conducerea acuza patru jucatori (pe Valentin Neaga, Marius Mitran, Ionel Ciortan si Marian Stoenac) ca au pariat pe meciurile propriei formatii, cazul ajungand in fata comisiilor FRF, dezvaluiri noi au fost facute de unul dintre fotbalisti.Valentin Neaga, care a fost suspendat de Comisia de Disciplina si Etica din cadrul Federatiei Romane de Fotbal alaturi ... citește toată știrea